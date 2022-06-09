МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Отказ целого ряда стран осуждать российскую спецоперацию на Украине стал результатом "провала" и "серьезной ошибки" США и их союзников, утверждается в редакционной статье агентства Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости. Названа главная ошибка Байдена в антироссийских санкциях

Авторы напоминают, что многие страны Африки, Латинской Америки и Азии отказались осуждать спецоперацию России. И это, по мнению редакции Bloomberg, стало "серьезной ошибкой" Запада.

Как утвепрждается в статье, "обескураживающая терпимость" Глобального Юга к действиям России — это "провал США и их друзей", который необходимо "исправлять".

От "осуждения" российской спецоперации в ходе голосования в Генассамблее ООН воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия, ЮАР и ряд других. Авторы материала считают, что сочетание оружейных поставок России, китайских инвестиций и "пренебрежения со стороны США" убедило многие страны в бесперспективности союза с Америкой.

Более того, предполагается, что это стало мировой тенденцией. Например, проходящий сегодня Саммит Америк показал, что лидеры региона сопротивляются "стремлению США приглашать страны по своему усмотрению". А в мае потерпел "оглушительное фиаско" саммит США-АСЕАН в Вашингтоне.

В статье подчеркивается, что "многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека".