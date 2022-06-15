С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом.
"Трудовым… для нас это лето — для компании "Газпром межрегионгаз" — это год догазификации России, точка", — добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://1prime.ru/News/20220615/837178811.html
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