С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом. "Газпром" остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens

"Трудовым… для нас это лето — для компании "Газпром межрегионгаз" — это год догазификации России, точка", — добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.