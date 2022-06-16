МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) перезапустит программу "Сделано в России", заявила на ПМЭФ-2022 глава РЭЦ Вероника Никишина.

"Российский экспортный центр перезапускает программу поддержки отечественных экспортеров "Сделано в России", чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться", — рассказала Никишина.

"Мы считаем, что эта программа должна быть масштабирована, и в партнерстве с крупнейшими деловыми объединениями и с государственными органами, которые в том числе отвечают за систему сертификации, хотим расширить возможности российских компаний для участия в программе "Сделано в России", — пояснила глава центра, добавив, что смысл новой концепции — давать компании "птичку" (символ РЭЦ), если она пройдет добровольную сертификацию в любой области и получит сертификат.

"Эту "птичку" и Российский экспортный центр, и сами компании уже несколько лет продвигают за границей, она символизирует преимущества российской продукции, ее дополнительные элементы качества. Поэтому экспортеры, которые получат "птичку", получат одновременно дополнительную поддержку и конкурентное преимущество", — рассказала Никишина.

"Птичка" "Сделано в России" — это своего рода талисман для многих экспортеров. Мы хотим максимально увеличить эффект от продвижения российской продукции не через продвижение конкретных брендов, а именно через продвижение зонтичного", — добавила глава РЭЦ.

Прежде чем утвердить новую программу, Российский экспортный центр приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует РЭЦ и который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.