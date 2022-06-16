2022-06-16T16:40:30+03:00

2022-06-16T16:40:30+03:00

2022-06-16T16:40:30+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220616/837197029.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июня

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. Ожидаемые в пятницу, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии... ПРАЙМ, 16.06.2022

мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60