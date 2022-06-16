МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
11:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 3,8% 3,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 8,1% 8,1%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель) 46,94 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май) -2,0%  
15:45 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (май) 6,4%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (май) 1,1% 0,4%
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
предв. USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 580  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 733  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -70,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 328,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 175,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 17 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -17 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -47,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -91,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 50,5 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022) 3,5% 3,5% (прогноз)
  RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД) 0 — див-д 2020  
  RUB Россети Волга — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022) 0 — див-д 2020 0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Сибирь — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2022, в заочной форме)    
  RUB Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 26.06.2022) 10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021