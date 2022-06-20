МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Попытка Литвы устроить транспортную блокаду Калининграда может стать причиной для очень жестких действий со стороны России, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Евросоюзу пригрозили "жестким" ответом на блокаду транзита в Калининград

"Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России", — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу необходимо исправить ситуацию с блокадой Калининграда, в противном случае у России будут развязаны руки по вопросу транзита товаров.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 числа транзит товаров, которые попали под европейские ограничения, прекратят.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения перевозок через Литву. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, транзит не ограничен до 10 августа.