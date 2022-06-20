МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Европейцы создают рукотворный кризис, не возвращая России с ремонта турбины для поставок газа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Eni может недополучить российский газ шестой день подряд

На прошлой неделе "Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая". Как заявили в российской компании, одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта.

По словам Пескова, Россия остается "максимально надежным" поставщиком, однако инфраструктура трубопровода страдает из-за европейских санкций.

"Какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом топливо у России есть, оно готово к поставкам, но Европа должна выполнить свои обязательства и "отдать железо", добавил Песков.