МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Почти 70% россиян считают, что различия в доходах в России очень велики, чуть больше половины (54%) граждан не согласны с утверждением, что большая разница в доходах нужна для процветания России, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого есть у РИА Новости. Россияне назвали желаемый уровень зарплат

На вопрос, насколько вы согласны или не согласны с тем, что различия в доходах в стране слишком велики, 50% респондентов были совершенно согласны с этим утверждением, 19% — скорее согласились, 15% — были в чем-то согласны, а в чем-то нет, 4% — были, скорее, не согласны, 6% — совершенно не согласны, 5% затруднились с ответом.

Также у респондентов спросили, согласны ли они с мнением, что большая разница в доходах необходима для процветания России. Треть населения (35%) совершенно не согласны с этим утверждением, 19% сообщили, что, скорее, не согласны, столько же респондентов в чем-то согласились с утверждением, в чем-то нет, 10% — скорее не согласны, 8% — совершенно не согласны, 9% затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.