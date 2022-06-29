МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал вероятные причины кризиса в Евросоюзе, за которым последует ослабление евро и возврат к национальным валютам. Нидерландский министр: для ЕС есть риск эффекта домино в газовом кризисе

"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", — говорится в сообщении в Telegram.

По словам Володина, Евросоюз привык жить в долг. Кроме того, в настоящий момент кризис коснулся и тех стран-членов, которые помогали "бедным еврососедям". США также не спешат оказывать поддержку западным коллегам.

Спикер Госдумы добавил, что рубль, в отличии от евро, обеспечен реальными товарами и ресурсами, поэтому он укрепляется.