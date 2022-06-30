МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Руководители Европейского центрального банка, собравшиеся на форум в португальском городе Синтра, стремились демонстрировать смелость и прогнозировали дальнейший рост экономики, несмотря на грядущий дефицит газа. Однако в частных их беседах доминировала тема рецессии. Безработица в еврозоне в мае неожиданно снизилась

В этом году рост экономики резко замедлился на фоне влияния конфликта на Украине, что нивелировало ее восстановление после локдаунов, а риск эскалации конфликта может задушить все, что осталось от ее роста. Это осложнит жизнь руководителей ЕЦБ, которые готовятся к первому повышению процентных ставок более чем за десять лет, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики планируется в условиях усиления вероятности спада.

"Я не ожидаю рецессии и действительно думаю, что есть вероятность позитивной неожиданности, — сказал член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Словении Боштьян Васле. — Сфера услуг переживает бум, а рынок труда крепок".

"Вот еще несколько очевидных примеров: толпы людей в аэропортах, в ресторанах и на курортах по всей Европе, и это указывает на устойчивость", — добавил он.

Проблема состоит в огромной энергетической зависимости Европы, а быстрый рост цен на нефть означает большие издержки европейских стран и существенные поступления средств в Россию. По оценке профессора экономики Норвежской школы бизнеса Хильде Бьорнланд, рост цен на нефть на 10% в результате геополитической напряженности или ограничения поставок вычтет из ВВП еврозоны 0,5%. Безработица в Германии выросла в июне

"Воздействие усилится, если волатильность цен на нефть будет такой же высокой, как сейчас", — сказала она руководителям ЕЦБ.

Нефть марки Brent сильно подорожала, а в некоторых странах цены на газ и электричество выросли более чем в два раза. Это оказывает давление на потребление домохозяйств, на инвестиции, а также на прибыли компаний.

Мрачные перспективы подтвердили индексы менеджеров по снабжению и данные института Ifo по Германии, указавшие на ухудшение ситуации, но, правда, не просигнализировавшие о рецессии.

Вместе с тем у экономики есть некоторые резервы, в основном сформированные за счет того, что пандемия заставила потребителей копить деньги и создать буфер, который теперь защищает еврозону.

"Мне трудно представить себе глубокую рецессию, если не будет других негативных шоков. У нас очень сильные рынки труда, сделанные во время пандемии дополнительные сбережения и ожидаемое улучшение ситуации со снабжением, — сказал управляющий центрального банка Бельгии Пьер Вунш. — В экономике не больших дисбалансов, способных спровоцировать глубокую и продолжительную рецессию".

В частных беседах руководители центрального банка были менее оптимистичны. Они опасаются, что проблемы с поставками энергоносителей будут сохраняться весь год, что ограничат покупательную способность домохозяйств и неизбежно столкнет еврозону в рецессию.

"Я почти не сомневаюсь, что мы идем к рецессии", — сказал один из них на условиях анонимности.

Президент ФРС Джером Пауэлл, выступая на форуме, тоже придерживался не слишком оптимистичного тона, предупредив, что борьба с инфляцией может свалить крупнейшую в мире экономику в рецессию, что негативно отразится на других экономиках, включая европейскую.

Ранее в июне ЕЦБ прогнозировал сильный рост в этом и в следующем году, отметив при этом, что продолжительный вооруженный конфликт и санкции, а также перебои в поставках газа и высокие цены на сырьевые товары в следующем году могут спровоцировать сокращение ВВП на 1,7%, но в 2024 году будет сильное восстановление.

"Риск рецессии реален, — сказал еще одни из руководителей ЕЦБ. — Шок со стороны условий торговли огромен".

Рецессия может наступить в разгар цикла повышения процентных ставок, целью которого является борьба с инфляцией, которая, как ожидается в июне достигла в еврозоне рекордного максимума в 8,4%.

Тем не менее руководители центрального банка и в публичных выступлениях, и в частных беседах соглашались с тем, что, поскольку мандат ЕЦБ предусматривает обеспечение ценовой стабильности, повышение ставок требуется для того, чтобы высокая инфляция не укоренилась. Поэтому планы повышения ставок в июле, в сентябре и в дальнейшем не пересматриваются.