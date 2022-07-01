МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Россияне-должники с пятницы, 1 июля, могут напрямую в банк подать заявление с просьбой о сохранении прожиточного минимума на счете, защитив деньги от взысканий судебных приставов.

Еще в феврале в России вступил в силу закон, согласно которому должники могут обратиться лично с заявлением о сохранении прожиточного минимума в подразделение ФССП. А судебный пристав уже выносит решение и направляет его в банк.

Теперь, по вступившему в силу 1 июля закону, россияне могут напрямую обратиться в кредитную организацию, чтобы обеспечить сохранность прожиточного минимума на банковском счете, когда судебные приставы в отношении них исполняют меры по взысканию задолженности.

Кроме того, те должники, у кого кто-то находится на иждивении, могут обратиться в суд с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.