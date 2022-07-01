МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские туркомпании с 1 июля обязаны привлекать инструкторов-проводников на сложные маршруты, с этого же дня и до 1 июля 2023 года наступает время, когда экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут пройти аттестацию, рассказали в пресс-службе Ростуризма.

"С 1 июля туристические компании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности. Эти маршруты связаны с преодолением различных сложных природных препятствий. Ознакомиться с перечнем таких препятствий и маршрутов можно на сайтах федераций по спортивному туризму, альпинизму и других", — сообщили в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что на следующем этапе все инструкторы-проводники, которые хотят работать с туристами на маршрутах повышенной сложности, должны будут проходить специальную аттестацию. "Мы понимаем, что вводить такие требования без переходного периода не целесообразно, поэтому законом предусмотрено, что еще целый год аттестация будет добровольной, а с 1 июля 2023 года – обязательной", — указали в пресс-службе.

"Пока действует переходный период, мы просим турфирмы по возможности привлекать к работе с туристами на маршрутах повышенной сложности инструкторов-проводников с серьезным опытом работы в этой сфере. При этом мы понимаем, что не все туристы пользуются услугами туроператоров, часть отправляется на маршруты повышенной сложности самостоятельно. Поэтому мы напоминаем о необходимости перед выходом на маршрут обязательно уведомлять об этом МЧС через специальную форму на сайте министерства", — продолжили в ведомстве.

В Ростуризме пояснили, что это необходимо для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций экстренные службы региона смогли оперативно направить туристам помощь.

Еще одно нововведение, которое вступает в силу с 1 июля, направлено на улучшение качества экскурсионных услуг. "С сегодняшнего дня у нас стартует переходный период, который продлится год – до 1 июля 2023 года, и в течение этого времени экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут подготовиться и пройти аттестацию", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что информацию о прохождении аттестации в ближайшее время будет доступна на сайтах региональных органов власти в сфере туризма. После 1 июля 2023 года гиды, не прошедшие аттестацию, не смогут проводить экскурсии.