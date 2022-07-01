МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) начинает работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.

Закон о создании на базе ЦБ РФ этого сервиса был подписан в конце прошлого года. Через него банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Весной регулятор сообщил, что начал подключать к платформе все банки в пилотном режиме, чтобы кредитные организации могли к 1 июля проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России и таким образом избежать технологических проблем.

ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

Как ожидает ЦБ, запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей.