МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Совет стран ЕС и Европарламент (ЕП) предварительно согласовали первые общие для Евросоюза правила, касающиеся криптоактивов, говорится в сообщении Совета.

"Достигнуто соглашение о европейском регулировании криптоактивов (MiCA)", — отмечается в релизе.

В нем уточняется, что представители Совета и ЕП "достигли предварительного соглашения по предложению о (регулировании — ред.) рынков криптоактивов, которое охватывает эмитентов необеспеченных криптоактивов и так называемых стейблкоинов, также торговые площадки и кошельки, в которых хранятся криптоактивы".

Некоторые государства ЕС уже имеют национальное законодательство по криптоактивам, но на уровне ЕС пока что нет конкретной нормативной базы в этой сфере, говорится в релизе.

"ЕС впервые вводит криптоактивы, эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг криптоактивов под действие нормативно-правовой базы", — отмечается в нем.

Согласно проекту новых правил, "поставщики услуг криптоактивов должны будут соблюдать строгие требования по защите кошельков потребителей и нести ответственность в случае потери криптоактивов инвесторов", говорится в релизе.

Что касается стейблкоинов, проект MiCA предполагает, среди прочего, создание их эмитентами "достаточно ликвидного резерва", частично в виде депозитов, сообщается в нем.

Кроме того, предполагается, что все так называемые "стабильные монеты" будут контролироваться Европейским банковским управлением (EBA), при этом присутствие эмитента в ЕС будет предварительным условием для любого выпуска таких инструментов.

Также по проекту правил, поставщикам услуг криптоактивов потребуется разрешение для работы в ЕС. Национальные власти должны будут принимать решения о выдаче разрешений в течение трех месяцев. Что касается крупнейших поставщиков услуг, национальные власти стран союза должны будут регулярно передавать информацию о них Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Теперь эти предварительно согласованные новые правила должны быть одобрены отдельно Советом стран ЕС и Европарламентом, прежде чем они смогут быть окончательно утверждены и задействованы в союзе.