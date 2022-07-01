МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Текущих запасов техники, в том числе дорожной и авиационной, России хватит на три-четыре года, но необходимо уже сейчас думать об импортозамещении критических технологических цепочек, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Россияне спрогнозировали, когда произойдет полное импортозамещение

"Техника. Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем — дорожной техники, авиационной техники, ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года при условии что санкции сохранятся, а они сохранятся, нам нужно думать об импортозамещении, но конкретном импортозамещении", — сказал Иванов, выступая в пятницу на коллегии Минтранса.

Он отметил, что России не надо замещать все, "только ключевые технологические цепочки", без которых создание эффективной техники невозможно.