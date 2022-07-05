МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет по основным индексам на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Акции "Русала" подскочили более чем на 11%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивается на 0,27%, до 2210,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1252,21 пункта.

Рубль теряет к доллару порядка 36 копеек и дорожает к евро на 13 копеек.

При этом акции "Русала" растут на 11,02% — до 60,11 рубля на фоне сообщения о возможном слиянии с компанией "Норникель", чьи котировки показывали рост на 4,69%, но перешли к снижению на 2,3% — до 16632 рублей.