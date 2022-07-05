МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил во вторник в Госдуме о планах Правительства России по наделению полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва.

"Законопроекты разработаны во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 мая 2022 года и предусматривают наделение Правительства Российской Федерации полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва для производства вооружений", — рассказал Борисов.

Вице-премьер также отметил, что новые законопроекты не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных сил.

Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.

Речь идет о законопроектах об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В частности, представлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".