ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина в США снизилась на скромные четыре цента после того, как президент страны Джо Байден в субботу обратился к владельцам заправок с призывом уменьшить цены, сообщает Американская автомобильная ассоциация. МИД заявил о постепенном расширении экспорта российских нефти и газа

Однако аналитики объясняют такую динамику падением спроса на топливо, а не требованием главы государства. "Основная причина снижения — это понизившийся спрос, поскольку за последние две недели заправлялось меньше людей", — говорится на сайте ассоциации.

До публикации твита Байдена с обращением к владельцам автозаправок цены на бензин в США находились на уровне около 4,82 доллар за галлон (3,785 литра). Сейчас средняя стоимость этого объема составляет 4,78 доллара. При этом в отдельных штатах автомобилисты все еще платят больше пяти долларов за галлон, а в Калифорнии — 6,2 доллара.

Неделю назад цены были еще выше — около 4,87 доллара за галлон, поэтому темпы их снижения остались прежними даже после твита Байдена. Эксперты считают, что такая тенденция не будет долгой, поскольку июля является "самым тяжелым месяцем для спроса".

Стоимость бензина в США начала стремительно расти в марте, обновляя исторические максимумы каждый месяц. В июне стоимость топлива превысила 5 долларов за галлон.