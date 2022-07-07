МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс евро немного растет к доллару, пытаясь отыграть потери после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро перед публикацией протокола ФРС США

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0198 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0181 доллара, курс доллара к иене — до 136,07 иены со 135,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 106,94 пункта.

Евро дешевел к доллару на протяжении четырех торговых сессий. За это время он упал до минимума с декабря 2020 года в 1,0161 доллара. Основное давление на европейскую валюту оказали опасения относительно энергетического кризиса.

Теперь евро, кажется, готов прервать череду снижений, хотя в "зеленой зоне" держится довольно неуверенно.

Инвесторы также ожидают публикации ряда статданных по США. Позднее в ходе торгов будут обнародованы данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в мае снизился до 84,9 миллиарда долларов с 87,1 миллиарда долларов в апреле. В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 июля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на тысячу — до 230 тысяч заявок.