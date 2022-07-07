МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на 1,5% за счет роста сырьевого и автомобильного секторов, инвесторы обращают внимание на новости вокруг возможной отставки британского премьера Бориса Джонсона, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнали, во сколько обойдется Британии отставка Джонсона

По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,29% — до 7199,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,56%, до 6004,84 пункта, немецкий DAX — на 1,61%, до 12797,66 пункта.

В четверг мировые фондовые индексы больше склонны к росту. При этом европейский металлургический сектор растет на 5,3%, автомобильный — на 4,2%, энергетический — на 3,3%.

Акции итальянского поставщика трубной продукции Tenaris дорожают на 8,1% после того, как аналитики Jefferies повысили рейтинг бумаг до "покупать" с "держать". Бумаги Glencore растут в цене на 6,8%, ArcelorMittal — 5,1%. Медь дорожает на 3,8%. Акции Stellantis дорожают на 4,9%, Daimler — на 5,3%, BMW — на 4,4%, Volkswagen — на 4,3%. На фоне роста стоимости нефти в пределах 1% дорожают бумаги энергетического сектора региона: акции BP растут в цене на 4,9%, Eni — на 2,8%, Shell — на 3,6%.

Инвесторы также обращают внимание на новости из Великобритании. Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.