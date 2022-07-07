Европейские фондовые индексы прибавляют 1,5% за счет роста сырьевого и автомобильного секторов
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на 1,5% за счет роста сырьевого и автомобильного секторов, инвесторы обращают внимание на новости вокруг возможной отставки британского премьера Бориса Джонсона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,29% — до 7199,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,56%, до 6004,84 пункта, немецкий DAX — на 1,61%, до 12797,66 пункта.
В четверг мировые фондовые индексы больше склонны к росту. При этом европейский металлургический сектор растет на 5,3%, автомобильный — на 4,2%, энергетический — на 3,3%.
Акции итальянского поставщика трубной продукции Tenaris дорожают на 8,1% после того, как аналитики Jefferies повысили рейтинг бумаг до "покупать" с "держать". Бумаги Glencore растут в цене на 6,8%, ArcelorMittal — 5,1%. Медь дорожает на 3,8%. Акции Stellantis дорожают на 4,9%, Daimler — на 5,3%, BMW — на 4,4%, Volkswagen — на 4,3%. На фоне роста стоимости нефти в пределах 1% дорожают бумаги энергетического сектора региона: акции BP растут в цене на 4,9%, Eni — на 2,8%, Shell — на 3,6%.
Инвесторы также обращают внимание на новости из Великобритании. Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.
https://1prime.ru/News/20220707/837411620.html