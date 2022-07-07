МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в мае сократился на 8,3% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Международные пассажирские авиаперевозки подскочили в апреле на 332%

Кроме того, по сравнению с маем 2019 года показатель уменьшился на 2%.

При этом по сравнению с апрелем текущего года объем грузовых перевозок вырос на 0,3%. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок снизился 8,1% в годовом выражении и на 1% к маю 2019 года.

По данным ассоциации, рост грузовых авиаперевозок был зафиксирован только в Латинской Америке и составил 13,8%. В Африке показатель сократился на 1,5%, в Северной Америке – на 5,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – на 6,6%. В странах Ближнего Востока объем грузовых перевозок снизился на 11,6%, в Европе – на 14,6%.

"Май принес положительные новости для грузовых перевозок, в основном благодаря ослаблению связанных с "омикроном" ограничений в Китае… Возвращение азиатского производства по мере снятия мер против COVID-19, особенно в Китае, будут поддерживать спрос на грузовые авиаперевозки… Но необходимо внимательно следить за неопределенностью общей экономической ситуации", — считает глава IATA Вилли Уолш.