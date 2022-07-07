МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. Путин: уход иностранных компаний заставляет поддерживать конкуренцию внутри

"Наша экономика должна стать из догоняющей импортозамещающей экономикой развития, которая идёт вперёд. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику не придётся и не надо. Но с другой стороны, мы эти методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", — сказал Васильев на встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

По его словам, должна быть такая экономическая модель, которая, встречаясь с проблемой, решает ее взвешенно, апробирует, где это возможно, на существующих практиках.