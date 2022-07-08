ТОКИО, 8 июл — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни после нападения, передает агентство Киодо, ссылаясь на представителей противопожарных служб, в ведении которых находится скорая помощь. На бывшего премьер-министра Японии Абэ совершили покушение

"Бывший премьер-министр Абэ… который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания", — говорится в сообщении.

Мужчина напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления на улице японского города Нара. Инцидент произошел около 11.30 (05.30 мск), во время нападения раздались два выстрела. Абэ госпитализировали без сознания, в процессе транспортировки его состояние стало критическим. Сейчас он находится в больнице Университета префектуры Нара.

Уточняется, что в экс премьера стреляли со спины, он получил ранения в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

На месте покушения был задержан 40-летний Тэцуя Ямагами, он не оказывал сопротивления. Злоумышленник дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".

Сейчас Ямагами арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что в течение трех лет мужчина служил в морских силах самообороны страны.