МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Доля товаров глубокой переработки в российском рыбохозяйственном комплексе должна вырасти, это касается и экспорта, заявил президент России Владимир Путин. Путин пообещал поддержать российских рыболовов

По его словам, доля товаров глубокой переработки должна вырасти существенно. И очень бы хотелось, чтобы эта доля товаров глубокой переработки была ощутимой и в экспорте", — сказал Путин на церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.

Президент уверен, что это будет означать не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться в России, "а не где-то там за бугром".

Глава государства также убежден, что российская рыбная индустрия "при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления" будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство "обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач".

"Это прежде всего развитие собственной производственной ресурсной базы и за счет этого насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции. И, подчеркну, продукции, доступной для граждан с разным уровнем дохода", — заключил Путин.