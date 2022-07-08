ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен отправляется в азиатское турне по Японии и Индонезии, где проведет встречи с министрами финансов и главами центробанков стран "двадцатки" (G20), а также Южной Корее для обсуждения санкционного давления на Россию, включая ограничение цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в пятницу заявлении американского минфина. Минфин США увеличил штат для работы над антироссийскими санкциями

"В рамках заграничной поездки министр Йеллен намерена продвигать интересы США в области экономики и национальной безопасности, включая глобальную коалицию против России в ответ на военные действия на Украине", — указано в документе.

"Йеллен будет обсуждать с партнерами предельную цену на нефть из России для ограничения доходов РФ, а также координацию усилий по снижению глобальных последствий российской военной операции, включая продовольственную безопасность", — сообщает минфин США.

Министр посетит Токио 12-13 июля, встречи министров финансов и руководителей центробанков G20 в Индонезии 15-16 июля, и южнокорейскую столицу Сеул 19 июля. Это будет первое турне Йеллен в Азиатско-Тихоокеанский регион в роли министра финансов США.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90%. Япония расширила антироссийские санкции

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.