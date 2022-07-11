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Глава МИД Британии объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. "Я буду бороться на выборах как... ПРАЙМ, 11.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", — написала Трасс в статье для газеты Telegraph.
Министр пообещала "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.