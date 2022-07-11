МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", — написала Трасс в статье для газеты Telegraph.

Министр пообещала "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.