МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе сейчас находятся ниже максимумов в марте, однако газовый кризис представляется более длительным и опасным, чем казалось изначально, считает обозреватель агентства Блумберг Хавьер Блас. В Германии заявили, что энергетический кризис добрался до страны

"В то время как газовый рынок рассчитывал на кратковременный кризис, который продлится пару месяцев, сейчас кризис, кажется, представляет большую опасность для следующей зимы 2023 года и, возможно, для 2024 года", — говорится в сообщении.

Аналитик отметил, что уже в ближайшие две недели Европа столкнется с серьезными испытаниями, пока трубопровод "Северный поток" проходит техническое обслуживание. В ФРГ опасаются, что Москва найдет предлог для закрытия трубопровода навсегда и прекратить поставки газа в Германию. По мнению Бласа, Россия может захотеть сохранить свое долгосрочное влияние, которое исчезло бы с прекращением поставок.

В понедельник цены на газ в Европе открыли торги падением более чем на 10%, приблизившись к отметке в 1600 долларов. Однако затем темпы снижения замедлились до 4%, сейчас августовский фьючерс на ICE торгуется по 1755 долларов за тысячу кубов.

Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов. Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.