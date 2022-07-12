МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Twitter подаст в суд на Маска за отказ от покупки компании

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы… Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.

Представители Apple на прошлом заседании в суде пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания — Apple Distribution

Представитель Роскомнадзора заявила суду, что в ответ на запрос Apple Inc сообщила, что делегировала Apple Distribution обработку персональных данных. Но именно Apple Inc несет ответственность за сбор этих данных, подчеркнула она.