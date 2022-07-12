ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными мощностями объединить усилия для обеспечения потребностей нуждающихся государств, заявила она во вторник на конференции в Вашингтоне. ВТО призывает страны G20 не вводить санкции против других стран

"Я отправляюсь на встречу G20 и один из вопросов, который буду там поднимать — это необходимость объединения усилий. Страны, у которых есть большие (продовольственные) мощности, — сделайте шаг вперёд, потому что голод стал самой актуальной проблемой в мире и мы производим достаточно еды, чтобы накормить всех, но не обеспечиваем пищей всех нуждающихся", — отметила Георгиева.

Она также заявила о необходимости больше фокусироваться на производстве продуктов питания в развивающихся странах и вопросам финансирование нуждающихся регионов, не успевших восстановиться после пандемии коронавируса.

"До сих пор порядка 30 стран в мире ограничивают экспорт продовольствия", — добавила глава МВФ Георгиева, отметив важность устранять барьеры для экспорта продовольствия.