МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рост цен на газ лишь подтвердил ошибочную линию Берлина по "Северному потоку-2", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В бундестаге призвали разблокировать "Северный поток — 2"

"Ситуация с поставками газа и ценами на него подтвердила, что непоследовательная линия ФРГ в отношении "Северного потока-2" была ошибочной. Своевременный запуск этого газопровода позволил бы избежать проблем с заполнением хранилищ и удовлетворением спроса. Сейчас немцы пожинают плоды собственных действий", — сказал Биричевский.

По его словам, вопрос о компенсации за простой "Северного потока-2" находится в сфере компетенции инвесторов. "Вопрос находится в сфере компетенции не только ПАО "Газпром", но и нескольких ведущих европейских энергокомпаний", — заключил он.

"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".