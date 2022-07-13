МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. На пленарном заседании в пятницу Госдума рассмотрит кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сначала выступит Мантуров, после чего фракции зададут вопросы, затем выступят представители фракций, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Путин ввел новую должность в правительстве

"На пленарном заседании, которое начнется в 12 часов, будет выступление Дениса Валентиновича, затем будут заданы по 3 вопроса от каждой из 5 фракций, затем выступят представители фракций, я так предполагаю, руководители, после этого мы будем голосовать за поддержку или отклонение данной кандидатуры", — сказал он.

Гутенев выразил уверенность в успешности процесса для Мантурова.

"У меня есть чувство глубокой уверенности, учитывая последний правительственный час Дениса Валентиновича, где он, в общем-то, получил однозначно положительную оценку своей деятельности, что процесс должен пройти для него успешно", — добавил он.