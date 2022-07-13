МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область ещё не решена, в Кремле ждут подвижек в этом вопросе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия продолжает работу с Литвой по разблокировке транзита в Калининград

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем", — сказал он.

Представитель Кремля предложил "набраться терпения", отвечая на вопрос, о каких именно подвижках может идти речь.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.

Ранее издание "Известия", ссылаясь на высокопоставленные источники в России, сообщили, что Брюссель и Москва договорились о транзите грузов, ЕС предоставил документ, который "полностью удовлетворил" российскую сторону.