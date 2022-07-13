Песков заявил, что проблема транзита грузов в Калининградскую область еще не решена
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область ещё не решена, в Кремле ждут подвижек в этом вопросе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем", — сказал он.
Представитель Кремля предложил "набраться терпения", отвечая на вопрос, о каких именно подвижках может идти речь.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
Ранее издание "Известия", ссылаясь на высокопоставленные источники в России, сообщили, что Брюссель и Москва договорились о транзите грузов, ЕС предоставил документ, который "полностью удовлетворил" российскую сторону.
https://1prime.ru/News/20220713/837471484.html