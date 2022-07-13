СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — ПРАЙМ. В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра — 1,3 миллиона тонн, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо. Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

"Часть полей, на которых были засеяны зерновые, оказались заминированными. После того, как эти территории были освобождены — техника сельскохозяйственная пока не может там работать из-за опасности быть подорванной. Саперы работают, но поля, близкие к Николаевской и Днепропетровской областям, остаются недоступными для уборки урожая. Поэтому Херсонщина не доберет до 200 тысяч тонн урожая. Это много. Из запланированных 1,5 миллиона будет 1,2 — 1,3 миллиона тонн", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Глава администрации также добавил, что попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО.

"Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".