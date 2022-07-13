МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает рекомендации для стран Евросоюза на случай остановки поставок российского газа, которые включают в себя стимулирование снижения потребления "голубого топлива" в промышленном секторе, а также введение обязательных лимитов на отопление и охлаждение помещений в случае кризиса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы ЕК. В Венгрии ожидают, что Европе не хватит газа зимой

"Европейский союз планирует ряд срочных мер в рамках всей экономики, включая сокращение потребления топлива и некоторые рыночные меры для смягчения последствий возможного прекращения поставок природного газа из России, крупнейшего источника импорта", — говорится в статье.

Проект включает в себя переход на другие виды топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии для упреждающей экономии газа. Кроме того, предполагаются рыночные меры, включая аукционы или тендерные системы, когда правительства поощряют сокращение потребления крупными пользователями, в основном промышленными предприятиями.

"В проект также входят информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения, а также обязательные лимиты во время кризиса", — пишет Блумберг.

Ранее, 6 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила, что Еврокомиссия планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.