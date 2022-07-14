МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября 2022 года подготовить и представить предложения об увеличении межремонтных сроков для автодорог, отмечается в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил продлить нацпроект "Безопасные качественные дороги"

"Правительству Российской Федерации подготовить при участии комиссии государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт" и представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог (без увеличения норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения", — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам дорожного строительства.

Срок −1 сентября 2022 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент также поручил кабмину представить предложения о расширении практики реализации проектов по строительству автомобильных дорог с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Кроме того, он рекомендовал главам российских регионов утвердить планы дорожной деятельности на 2023–2027 годы с учетом показателей, предусмотренных пятилетним планом, и необходимости приведения в нормативное состояние и поддержания в нормативном состоянии не менее 85% опорной сети автодорог.