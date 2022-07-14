МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября 2022 года подготовить и представить предложения об увеличении межремонтных сроков для автодорог, отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета

Путин поручил продлить нацпроект "Безопасные качественные дороги"

"Правительству Российской Федерации подготовить при участии комиссии государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт" и представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог (без увеличения норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения", — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам дорожного строительства.

Срок −1 сентября 2022 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президент также поручил кабмину представить предложения о расширении практики реализации проектов по строительству автомобильных дорог с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Кроме того, он рекомендовал главам российских регионов утвердить планы дорожной деятельности на 2023–2027 годы с учетом показателей, предусмотренных пятилетним планом, и необходимости приведения в нормативное состояние и поддержания в нормативном состоянии не менее 85% опорной сети автодорог.