МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство России упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала. В ПФР рассказали, куда россияне тратят маткапитал

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Как уточняется, теперь таким заёмщикам не придется предоставлять в ПФР справку от рефинансирующего банка с подтверждением того, что средства будут направлены на погашение первоначального кредита. Желающим осуществить рефинансирование за счет маткапитала нужно будет передать в фонд только документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.

Ожидается, что благодаря таким нововведениям получатели материнского капитала смогут быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.