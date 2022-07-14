2022-07-14T11:51:53+03:00
2022-07-14T11:51:53+03:00
2022-07-14T11:51:53+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220714/837483730.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель
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СТОИМОСТЬ НЕФТИ МАРКИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $98 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 11 АПРЕЛЯ, ПАДАЕТ НА 2% — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТОИМОСТЬ НЕФТИ МАРКИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $98 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 11 АПРЕЛЯ, ПАДАЕТ НА 2% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется