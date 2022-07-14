МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем стабилен к доллару и растет к евро на фоне сохраняющейся слабости европейской валюты на форексе, где он торгуется практически в паритете с долларом.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск снижался на 6 копеек, до 58,21 рубля, евро падал на 76 копеек, до 58,34 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 10 копеек — до 8,61 рубля, а объем торгов равнялся 20 миллиардам рублей против 39,9 миллиарда по евро и 57 миллиардам по доллару.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Участники российского валютного рынка в четверг после нескольких дней игры на повышение рубля взяли паузу и отыгрывают тенденции форекса, на котором в последние дни отмечается слабость евро и попытки "евромедведей" опустить его ниже паритета с долларом. Эксперты спрогнозировали дальнейшее падение евро

Этому способствует высокая инфляция в США, для борьбы с которой ФРС в конце июля, скорее всего, пойдет на решительные шаги в плане ужесточения ДКП. Рост учетной ставки традиционно оказывает поддержку курсу национальной валюты.

Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года. Аналитики ожидали, что он составит 8,8%, а месячный — 1,1%.

Стоимость нефти в четверг оставалась ниже ключевого уровня 100 долларов и снижалась днем на 1,9% — до 97,7 доллара за баррель сорта Brent. Давление исходит от опасений по поводу возможной рецессии мировой экономики на фоне ожидаемых решительных действий ФРС в плане ужесточения ДКП.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) продолжил днем обновлять максимумы с сентября 2002 года, подбираясь уже к 109 пунктам. Евро на форексе остается около паритета с долларом, хотя и немного выше. Таким образом, аппетит к рисковым активам остается подавленным.

ПРОГНОЗЫ

Министерство финансов на этой неделе внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, которое должно будет регулировать валютный курс, рассуждают аналитики "Фридом финанса". Аналитики предсказали курс доллара к концу года

"В ближайшее время оно будет обсуждаться и дорабатываться, а после его принятия мы ожидаем ослабления курса нацвалюты РФ до комфортных для экспортеров уровней: 70-75 рублей за доллар. Сегодня к концу текущей сессии прогнозируем движение основных валютных пар в диапазонах 57-60,5 рубля за доллар и 55-60 рублей за евро соответственно", — добавляют они.

"Пока же потенциал для умеренного укрепления рубля сохраняется, но, вероятно, дальнейшее движение курса к 55 рублям за доллар мы увидим, скорее, к концу месяца, когда начнется пик налоговых и дивидендных периодов", — рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".