МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия благодаря продаже угля со скидкой сможет потеснить крупнейших экспортеров этого сырья — Индонезию и Австралию на азиатском рынке, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

"Объемы российского угля, предлагаемые со скидкой, смогут потеснить австралийский и, возможно, индонезийский уголь на рынках Китая и Индии", — сказал он.

По его словам, уход российского угля из Европы создает в регионе большой дефицит, который придется покрывать поставками из других источников.

"Это уже привело к тому, что цены на энергетический уголь для поставки в Европу превысили 430 долларов за тонну, обновив исторический рекорд в австралийском порту Ньюкасл", — напомнил аналитик.

Он считает, что в складывающейся ситуации для иностранных трейдеров имеет смысл сменить направление экспорта угля из Австралии и Индонезии на дорогой рынок Европы. Кроме того, он активнее пойдет в Японию и Южную Корею, также отказавшихся от этого сырья из России, сказал аналитик. Reuters назвал сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Однако при этом у всех поставок увеличится стоимость доставки, поскольку удлиняется транспортное плечо и увеличиваются сроки, что в итоге в среднем увеличит стоимость угля для потребителей, сообщил Калачев.

ЕС в рамках пятого пакета санкций против РФ решил постепенно отказаться от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, начиная с августа 2022 года.