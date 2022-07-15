Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
https://1prime.ru/News/20220715/837502364.html
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