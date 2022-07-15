МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.