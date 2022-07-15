ПРАГА, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия и Европейский союз пока не работают на подготовкой седьмого пакета санкций против России, а лишь дорабатывают некоторые детали из предыдущих пакетов, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Праге зампред ЕК Марош Шефчович. Reuters: Еврокомиссия планирует изменить санкции в отношении России

"Еврокомиссия и страны ЕС пока не работают прямо над следующим, седьмым европейским пакетом антироссийских санкций. В настоящее время решаются вопросы "дотяжки" некоторых деталей из предыдущих пакетов с целью предотвратить невыполнение санкций. Одновременно ЕС хочет привести свои санкции в соответствие с решениями саммита стран G7", — сказал Шефчовича, выступая на пресс-конференции после заседания министров по европейским делам стран ЕС в Праге.

По словам Шефковича, Еврокомиссия выступит на следующей неделе с предложениями о том, как странам-членам Европейского союза можно совместно подготовиться к возможному прекращению поставок газа из России

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.