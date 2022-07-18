МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Нигерия готова наращивать объемы поставок золота в Европу в свете антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. В Нигерии оценили возможность торговли нефтью и газом в рамках квоты ОПЕК

Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать очередной пакет санкций против России. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции.

"Да, многие африканские страны являются экспортерами золота, Нигерия в том числе. Я не знаю, в каком объеме мы торгуем золотом с Европой, но у нас нет никаких ограничений в этом плане. Если они к нам обратятся, они найдут много золота в Нигерии, и мы готовы им его продавать", — сказал посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.