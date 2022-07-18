МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт: Россия может представить на G20 решение продовольственного кризиса

"Собственно, вы знаете, что насчет "Двадцатки" мы говорили, что вся российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту, участвуем, ну и вообще в форматах "Двадцатки". Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве встретиться с Элизабет Трасс на саммите G20, если она займет пост премьер-министра Великобритании.

Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью.

"Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", — добавил Песков.