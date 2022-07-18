Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20
Песков заявил, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20 в том или ином формате, график двусторонних встреч пока не сформирован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, вы знаете, что насчет "Двадцатки" мы говорили, что вся российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту, участвуем, ну и вообще в форматах "Двадцатки". Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве встретиться с Элизабет Трасс на саммите G20, если она займет пост премьер-министра Великобритании.
Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью.
"Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", — добавил Песков.
https://1prime.ru/News/20220718/837520851.html
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