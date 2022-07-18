МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет курировать в кабмине вопросы промышленности, а также развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером

В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин представил Мантурова в новом статусе.

"Кандидатура (Мантурова — ред.) на пост заместителя председателя — министра промышленности и торговли была оперативно рассмотрена и утверждена депутатами Госдумы, в минувшую пятницу соответствующий указ подписал президент. Поздравляю", — сказал Мишустин.

"На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Осуществлять технологический и атомный надзор", — добавил глава правительства.

Он напомнил, что в правительстве РФ все вице-премьеры дополнительно к свои отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. "За вами будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ", — сказал Мишустин, обращаясь к Мантурову.

Премьер-министр попросил нового вице-премьера сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в УрФО субъектов и держать на контроле вопросы использования поступающих в эти регионы бюджетных ассигнований.

"У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом", — заключил Мишустин.