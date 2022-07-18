МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо на этом сфокусировать внимание, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал стимулировать компании высокотехнологичных отраслей

"Не могу не согласиться с тем, что на этом нужно сфокусировать наше внимание, потому что, если совсем недавно, развитие этого сектора экономики, от него зависело эффективное и нужным нам темпом развития экономики и страны в целом, то сейчас от этого зависит просто выживаемость экономики, это один из ключевых вопросов. Конечно, на нем нужно, как вот Эльвира (Набиуллина, глава ЦБ — ред.) сказала, нужно сосредоточить наше внимание и сфокусировать и административное внимание, финансовые ресурсы, поддержку этого направления", — сказал президент в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.