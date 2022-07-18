МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, инвесторы ожидают дальнейшего напряжения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает почти на два процента в понедельник днем

По состоянию на 17.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,29% — до 105,56 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,48% — до 98,84 доллара.

В понедельник вечером цены на нефть ускорили рост до 4-5%, поскольку инвесторы опасаются дефицита данного сырья на рынке вследствие антироссийских санкций.

Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.

"Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего ужесточения ситуации на рынке нефти, гарантирующего более высокие цены на нефть. После встречи лидеров США и Саудовской Аравии на выходных мы узнали, что ОПЕК+ откроет краны только в том случае, если этого потребуют рыночные условия", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков UBS.

Кроме того, такой динамике котировок способствует ослабление доллара, что позволило трейдерам считать более вероятным сценарий, где Федеральная резервная система США не будет придерживаться крайне жесткой монетарной политики.