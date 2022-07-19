МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро — по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 56,34 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 34 копеек, до 56 рублей и уже опускался ниже этой отметки, впервые с 5 июля. Евро дешевеет на 44 копейки, до 56,7 рубля.