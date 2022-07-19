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2022
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Курс доллара на старте торгов упал ниже 56 рублей
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Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро — по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 19.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро — по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 34 копеек, до 56 рублей и уже опускался ниже этой отметки, впервые с 5 июля. Евро дешевеет на 44 копейки, до 56,7 рубля.