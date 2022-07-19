МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро — по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль

Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 56,34 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 34 копеек, до 56 рублей и уже опускался ниже этой отметки, впервые с 5 июля. Евро дешевеет на 44 копейки, до 56,7 рубля.

 