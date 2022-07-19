МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,7% 0,7%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 9,1% 9,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) 2,1% 1,4%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 1,6% 1,3%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,8%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6,1% 5,9%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 1,4% 0,9%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь) 2,5%  
16:15 CNY Китай — Объём выданных займов 2,81 млрд юаней  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь) -3,4%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) 5,41 млн 5,38 млн
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,254 млн барр 0,333 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,316 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 12,55 — див-д 2020 52,53 — див-д 2021
  RUB Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 5 (ао, ап) — див-д 2020 4,56 (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 9224,28 (ао, ап) — див-д 2020 10497,36 (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020 0,8 (ао), 4,73 (ап) — див-д 2021
  RUB М.видео — закрытие реестра для участия в ВОСА (31.08.22, в заочной форме, досрочное перевыборы СД)    
  RUB Газпром нефть — СД (отчет о деятельности компании в области устойчивого развития за 2021)    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (условия оптимизации проекта изменений инвестпрограммы в 2021-2025, отчет о реализации программы инновационного развития за 2021)    