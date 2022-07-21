МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Россия не использует поставки газа для политического давления или шантажа, все технологические сложности с поставками проистекают из западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков объяснил, почему не удается нарастить поставки по "Северному потоку"

"В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ (Агентства стратегических инициатив — ред.) президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя…"Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что подобные обвинения в последнее время звучат со стороны Еврокомиссии и других представителей Европейского Союза. При этом Москва такие упреки категорически отрицает.

"Любые технологические сложности, которые связаны с этим (поставками газа — ред.), они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз", — подчеркнул пресс-секретарь президента. Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.