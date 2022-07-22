МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по оказанию малым и средним предприятиям, а также начинающим бизнесменам информационно-консультационной поддержки. Список поручений размещен на сайте Кремля. Путин поручил подготовить реформу контрольно-надзорной деятельности

"…Представить предложения по оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям, осуществляющим деятельность в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской местности, информационно-консультационной поддержки в целях получения ими дополнительных навыков и компетенций", — сообщается в материалах.

В подготовке предложений примут участие органы исполнительной власти и заинтересованные организации. Соответствующие мероприятия должны быть внесены в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Срок исполнения — 1 ноября 2022 года.

Кроме того, кабмину поручено до 1 октября внести в законы изменения, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательства. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.