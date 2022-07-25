МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Начинаются продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic'22, его стоимость составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования, сообщает "АвтоВАЗ". В России ввели уголовную ответственность за вождение без прав

"Lada объявляет о начале продаж трёхдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования", — говорится в сообщении.

Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера и аудиоподготовку. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

"Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей Lada, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic'22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря государственной программе льготного кредитования, ценовое предложение на Lada Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей", — отметил вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.

"Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva – внедорожника Travel", — добавил он.